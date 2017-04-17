Медведев установил требования к защищенности гостиниц от террористических угроз

ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз и определяет, как работать на этих и смежных объектах. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Глава кабинета министров напомнил о недавних терактах в Санкт-Петербурге, в Европе и Египте. По его словам, вопросы безопасности становятся все более актуальны и "применительно к подготовке к будущим мероприятиям".

"Вопросы безопасности вышли на передний план, особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы, тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок Конфедерации, Чемпионат мира по футболу и Зимнюю универсиаду в Красноярске в 2019 году", - сказал председатель правительства.

Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко довести новые требования до точного исполнения во всех регионах. "Эта тема, к сожалению, является исключительно актуальной в мире, и дело тут не только в спортивных соревнованиях, хотя это наиболее сложные мероприятия, потому что больше всего людей приезжает", - отметил премьер.

Он потребовал "все довести до конца", как работу в рамках закона (по противодействию терроризму), так и по утвержденному постановлению. "Самое главное - дайте все указания, чтобы проследили, чтобы на местах все это внедряли, потому что бумаг мы не мало принимаем, а самое главное - чтобы все гостиницы все сделали, что вытекает из этого документа", - обратился он к Мутко.

Вице-премьер констатировал, что новый документ "конкретизирует ответственность, защищает граждан, которые будут пользоваться услугами объектов размещения". По его данным, в России сейчас насчитывается около 21 тыс. мест размещения, в которых могут поселиться более 7,5 млн человек, в 2016 году 49 млн человек воспользовались этими услугами. Мутко отметил, что работа по повышению безопасности в гостиницах велась и ранее, каждая гостиница имела соответствующие нормативы. Однако, по его словам, теперь "поднимается ответственность, вводятся требования к паспорту безопасности, вводятся требования к технической оснащенности".

Мутко добавил, что также вводится четыре категории гостиниц, которые определяются по степени возможного ущерба. "По объектам чемпионата мира (по футболу) как спортивных, так и мест размещения мы ввели дополнительные меры, там усилены периметры безопасности, введены паспорта болельщиков.