Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев установил требования к защищенности гостиниц от террористических угроз

Общество
17 апреля, 14:10 UTC+3
По его словам, вопросы безопасности становятся все более актуальны и "применительно к подготовке к будущим мероприятиям"
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз и определяет, как работать на этих и смежных объектах. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Глава кабинета министров напомнил о недавних терактах в Санкт-Петербурге, в Европе и Египте. По его словам, вопросы безопасности становятся все более актуальны и "применительно к подготовке к будущим мероприятиям".

"Вопросы безопасности вышли на передний план, особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы, тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок Конфедерации, Чемпионат мира по футболу и Зимнюю универсиаду в Красноярске в 2019 году", - сказал председатель правительства.

Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко довести новые требования до точного исполнения во всех регионах. "Эта тема, к сожалению, является исключительно актуальной в мире, и дело тут не только в спортивных соревнованиях, хотя это наиболее сложные мероприятия, потому что больше всего людей приезжает", - отметил премьер.

Он потребовал "все довести до конца", как работу в рамках закона (по противодействию терроризму), так и по утвержденному постановлению. "Самое главное - дайте все указания, чтобы проследили, чтобы на местах все это внедряли, потому что бумаг мы не мало принимаем, а самое главное - чтобы все гостиницы все сделали, что вытекает из этого документа", - обратился он к Мутко.

Вице-премьер констатировал, что новый документ "конкретизирует ответственность, защищает граждан, которые будут пользоваться услугами объектов размещения". По его данным, в России сейчас насчитывается около 21 тыс. мест размещения, в которых могут поселиться более 7,5 млн человек, в 2016 году 49 млн человек воспользовались этими услугами. Мутко отметил, что работа по повышению безопасности в гостиницах велась и ранее, каждая гостиница имела соответствующие нормативы. Однако, по его словам, теперь "поднимается ответственность, вводятся требования к паспорту безопасности, вводятся требования к технической оснащенности".

Мутко добавил, что также вводится четыре категории гостиниц, которые определяются по степени возможного ущерба. "По объектам чемпионата мира (по футболу) как спортивных, так и мест размещения мы ввели дополнительные меры, там усилены периметры безопасности, введены паспорта болельщиков. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Теракт в Дортмунде Кубок конфедераций-2017 Серия терактов в Египте Теракт в метро Санкт-Петербурга Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
5
Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Более 30 тысяч автомобилей собрал автопробег в честь Дня мира в Грозном
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама