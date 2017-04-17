СПЧ не смог принять проект заявления в связи с ситуацией вокруг "Новой газеты"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не смог принять заявление в связи с ситуацией, сложившейся вокруг "Новой газеты" из-за публикаций о якобы имевших место преследованиях представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Подготовленный по этому вопросу членом СПЧ Леонидом Никитинским проект документа набрал менее половины голосов и опубликован на сайте СПЧ как "заявление членов Совета". В проекте, в частности, содержится призыв к "сдержанности и корректности, уважению как национальных традиций и религиозных чувств, так и требований закона, гарантирующих права журналистов, выполняющих свой профессиональный долг по защите общественных интересов".

Документ обсуждался в Совете заочно, опросным путем. То, что СПЧ не принял заявление, глава Совета Михаил Федотов объясняет многообразием мнений, опровергая утверждения ряда СМИ о расколе в рядах СПЧ.

"Кому-то хотелось сделать проект заявления более радикальным, кто-то считал, что вообще нет повода для заявления Совета. Но это не раскол Совета, раскола нет, а есть разные точки зрения, Совет отражает разнообразие точек зрения, существующих в нашем обществе", - прокомментировал сегодня Федотов ТАСС сложившуюся ситуацию.

Он обратил внимание на то, что на сайте Совета опубликовано заявление группы членов СПЧ, обеспокоенных ситуацией вокруг журналистов "Новой газеты", а также приводится мнение члена СПЧ Александра Мукомолова, который полагает, что оснований для заявления Совета в данном случае нет.

Федотов напомнил также, что Совет ранее обратился в правоохранительные органы в связи с публикацией в "Новой газете", в которой утверждалось, что представители ЛГБТ- сообщества подвергаются преследованиям. "Проверка должна быть проведена, и она никого не должна оскорблять", - отметил он.

Глава СПЧ подтвердил также, что ранее проект заявления Совета в связи с массовыми задержаниями граждан во время несогласованных уличных акций 26 марта не набрал большинства голосов. "По той же причине (не набрал большинства) - кто-то хотел проект заявления сделать более радикальным, кто-то - менее радикальным", - пояснил Федотов.

"Единство мнений существует только в тоталитарных государствах, а в России существуют разные взгляды", - заключил он.

История вопроса

Ранее "Новая газета" опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

13 апреля "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов в свою очередь сообщил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.