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Песков не стал оценивать выводы экспертов о ленте "Матильда", так как фильм еще не готов

Общество
17 апреля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента также отметил, что не знает, какие именно эксперты оценивали картину, добавив, что "эксперт эксперту рознь"
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать экспертные оценки в отношении фильма "Матильда", так как кинолента еще не готова. Об этом он заявил журналистам, комментируя сообщения о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу.

"Фильм "Матильда" до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно. Я также не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм", - сказал Песков, добавив, что "эксперт эксперту рознь". "Не зная, кто именно оценивал фильм и в рамках каких полномочий, трудно о чем-то говорить", - отметил представитель Кремля.

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В целом комментируя предмет оценки - соответствие художественного образа Николая II в киноленте его образу как канонизированного Русской православной церковью императора, Песков выразил сомнение в существовании "таких экспертов, которые могут давать заключения о соответствии того или иного образа канонизированному". "Это очень непростой вопрос, мы не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они приходят к такому выводу", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

По словам Поклонской, экспертизу провели доктора психологических, юридических, филологических, культурологических, исторических наук со стажем экспертной деятельности до 28 лет. Среди них научные сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, профессор Московского государственного лингвистический университета, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении Министерства юстиции РФ по Москве.

"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью Российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан - верующих Русской Православной Церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного - ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека", - говорится в тексте заключения.

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" запланирована на 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

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