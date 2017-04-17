Французы почтили память Русского экспедиционного корпуса минутой молчания

КУРСИ (Франция), 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Сергей Щербаков/. Мемориальная церемония прошла в понедельник во французском Курси в память о солдатах и офицерах Русского экспедиционного корпуса, погибших при освобождении города в апреле 1917 года. В мероприятии приняли участие председатель организационного комитета национальной миссии "Столетие Первой мировой войны" генерал армии Эльрик Исторза, а также посол России во Франции Александр Орлов.

У памятника русским освободителям на городской площади, украшенной флагами России и Франции, прозвучали государственные гимны двух стран. Мэр города Мартин Жолли подчеркнула, что русские солдаты проделали путь в тысячи километров, чтобы защищать французов. "Они погибли за нашу свободу", - сказала глава города. Она напомнила, что Русский экспедиционный корпус потерял в апрельских сражениях 1917 года более пяти тысяч своих воинов.

На торжественной церемонии было оглашено обращение министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Он выразил признательность городу за сохранение памяти о российских солдатах. "Победа русских солдат позволила Курси оставаться свободным до конца войны", - подчеркнул Александр Орлов. Он выразил признательность историку Пьеру Малиновскому, который спустя 100 лет нашёл останки неизвестного русского солдата, погибшего в боях на Марне.

Инженер из Санкт-Петербурга Екатерина Исаева стала одной из участниц исторической реконструкции, которую провели военно-исторические клубы России и Франции. "Мы сейчас все больше узнаем о событиях Первой мировой войны и той огромной помощи, которую русская армия оказала союзникам, - сказала она в интервью ТАСС. - Я горжусь тем, что участвуя в реконструкции могу напомнить о подвиге россиян, в том числе русских сестёр милосердия, входивших в состав экспедиционного корпуса".

Она отметила, что в дни 100-й годовщины освобождения Курси его жители оказали российским гостям тёплый прием. "Меня очень тронули чувства солидарности, которые жители Курси высказали моему городу в связи с недавним терактом в петербургском метро".

Помощь России союзникам

Великая война, как называют Первую мировую во французской историографии, стала тяжелейшим испытанием для народа Франции. Выстоять в этом конфликте французам удалось во многом благодаря той помощи, которую Россия постоянно оказывала союзникам с первых же дней войны. "Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат", - так оценивал помощь, которую оказала русская армия, выдающийся французский военачальник, маршал Фердинанд Фош.

Эти оценки подтверждают и французские историки Первой мировой войны. "Не будь Восточного фронта, мы бы, возможно, проиграли войну через несколько месяцев, - сказал ТАСС французский исследователь военной эпохи Пьер Малиновский. - Немцам на протяжении Первой мировой войны приходилось снимать с французского направления отборные дивизии, чтобы сдержать наступление русских на востоке". Наступательная операция русской армии, начатая в первые военные недели, когда немцы находились уже на подступах к Парижу, отметил исследователь, "спасла французскую столицу".

Несмотря на огромные потери на Восточном фронте, Россия сформировала и отправила на помощь союзникам экспедиционный корпус, в состав которого вошли 45 тысяч воинов. Как напомнил Малиновский, русские солдаты прибыли во Францию в 1916 году "в один из самых смертоносных моментов военной кампании и действовали в критических ситуациях". В наступательных операциях, развернувшихся в регионе Шампань - Арденны, они продемонстрировали "бесстрашие и отвагу". Командовавший русскими частями во Франции генерал-лейтенант Николай Лохвицкий стал командором Ордена Почетного легиона.

Россия "оказала неоценимую помощь Франции в период Первой мировой войны", считает специальный представитель Франции по развитию связей с РФ, бывший министр обороны республики Жан-Пьер Шевенман.

Легион чести

Вскоре после революционных событий в России соединение решили расформировать, но сотни русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников на полях сражений. Своей доблестью они заслужили звание "Легиона чести".

Во Франции не забыли об этом подвиге российских союзников. Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса торжественно открыли летом 2011 года в Париже на правом берегу Сены Владимир Путин и Франсуа Фийон, который в то время возглавлял правительство Французской Республики. В Курси памятник русским защитникам Франции был установлен в апреле 2015 года.

В военном некрополе в Сент-Илер-Ле-Гран в минувшем месяце отдали воинские почести неизвестному русскому солдату, останки которого были обнаружены в начале года на месте атаки пехотинцев Русского экспедиционного корпуса. "Русские воины проливали свою кровь, и я должен выразить вечную признательность Франции за то, что они боролись за нашу свободу и мир в Европе", - сказал о солдатах России государственный секретарь при министре обороны Французской Республики Жан-Марк Тодескини.

Словами де Голля

"Наши страны были союзниками в двух мировых войнах", - отметил в беседе с корр. ТАСС член парламентской комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Николя Дюик. Он напомнил слова генерала де Голля, заявившего в декабре 1944 года, что "для Франции и России быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит находиться в опасности". "Исторический лидер Франции никогда не забывал об этом", - подчеркнул французский парламентарий.