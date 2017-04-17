Эксперты: работодатель должен следить за тенденциями, чтобы удержать сотрудников

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Современный работодатель, чтобы привлечь и удержать молодых работников (представителей так называемых поколений Y и Z), должен соответствовать тенденциям времени. Такой тезис содержится в материалах пресс-службы компании "ЛокоТех", подготовленных к круглому столу "100 вопросов о профессии".

"Работодателю необходимо быть в тонусе, быть трендсеттером (задавать тенденции - прим. ТАСС), чтобы стать привлекательным для современной молодежи", - говорится в материалах "ЛокоТеха". По мнению компании, для привлечения и удержания лучших специалистов своих профессий, работодатель должен соответствовать запросам нового времени.

По результатам исследований, представители поколения Y (родились с 1988 по 2000 годы) часто меняют место и род профессиональной деятельности - в среднем, они склонны к смене места работы один раз в три года. Поколение Z, родившееся в 2000-е годы, меняет место деятельности еще чаще. Представители поколений Y в ближайшем будущем займут ключевое положение на рынке труда, указывается в материалах.

Круглый стол "100 вопросов о профессии" был организован информагентством ТАСС при поддержке Международного Ломоносовского клуба и ООО "Локомотивные технологии". В ходе круглого стола финалисты проекта "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее - 2017", организованного "Ломоносовским клубом", получили возможность задать свои вопросы о трудоустройстве экспертам, представителям бизнеса и власти.