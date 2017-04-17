Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции

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КУРСИ (Франция), 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Сергей Щербаков/. Волонтеры из Франции и России приняли участие в реконструкции сражения вековой давности при освобождении французского города Курси солдатами Русского экспедиционного корпуса. Инсценировка боя прошла после мемориальной церемонии и минуты молчания в память о погибших во Франции русских воинах.
В Курси прибыли волонтеры не только из России - Москвы, Санкт-Петербурга, - но также из Украины, как, например, художница Елена Дзисяк и инженер Олег Степаненко из военно-исторического клуба Одессы "Защитник". "Уроженцами Одессы были многие воины корпуса, - отметила в беседе с корр. ТАСС Елена Дзисяк. - Среди них был пулемётчик Родион, будущий маршал и министр обороны Советского Союза (советский военачальник, маршал Советского Союза Родион Малиновский - прим. ТАСС)". Он был ранен в апрельских сражениях 1917 года и удостоился за проявленную отвагу французской боевой награды "Военный крест".
Олег Степаненко отметил теплый прием, оказанный во Франции участникам мемориальной акции, посвященной Русскому экспедиционному корпусу: "На всех встречах царила очень теплая, сердечная атмосфера. Мы рады, что эти встречи решено проводить ежегодно".
Инженер из Санкт-Петербурга Екатерина Исаева также стала одной из участниц реконструкции, которую провели военно-исторические клубы России и Франции. "Я горжусь тем, что участвуя в реконструкции могу напомнить о подвиге россиян, в том числе русских сестёр милосердия, входивших в состав экспедиционного корпуса", - сказала она, отметив, что в дни 100-й годовщины освобождения Курси его жители оказали российским гостям радушный прием. "Меня очень тронули чувства солидарности, которые жители Курси высказали моему городу в связи с недавним терактом в петербургском метро", - пояснила женщина.
В мероприятии приняли участие председатель организационного комитета национальной миссии "Столетие Первой мировой войны" генерал армии Эльрик Исторза, посол России во Франции Александр Орлов. У памятника русским освободителям на городской площади, украшенной флагами России и Франции, прозвучали государственные гимны двух стран.
Мэр города Мартин Жолли подчеркнула, что русские солдаты проделали путь в тысячи километров, чтобы защищать французов. "Они погибли за нашу свободу", - сказала глава Курси. Она напомнила, что Русский экспедиционный корпус потерял в апрельских сражениях 1917 года более пяти тысяч своих воинов.
На торжественной церемонии было оглашено обращение министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Он выразил признательность городу за сохранение памяти о российских солдатах. "Победа русских солдат позволила Курси оставаться свободным до конца войны", - подчеркнул Александр Орлов. Он выразил признательность историку Пьеру Малиновскому, который спустя 100 лет нашёл останки неизвестного русского солдата, погибшего в боях на Марне.