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Горсуд Петербурга зарегистрировал жалобу на отказ в рассмотрении иска об Исаакии

Общество
17 апреля, 16:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Отмечается, что истцы не знали, что РПЦ не подала соответствующее заявление о передаче собора и что подготовительные мероприятия не имеют правовых последствий
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Городской суд Петербурга зарегистрировал жалобу на определение нижестоящей инстанции, Василеостровского районного суда, отказавшейся рассматривать иск о судьбе Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба суда.

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную жалобу, поданную по вновь открывшимся обстоятельствам Вишневским Б. Л. к КИО (комитет имущественных отношений - прим. ТАСС) правительства Петербурга на определение Василеостровского районного суда об отказе в принятии коллективного административного искового заявления об оспаривании решения комитета", - говорится в сообщении.

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В суде уточнили, что под вновь открывшимися обстоятельствами имеется в виду незнание ранее истцами того, что РПЦ не было подано соответствующее заявление о передаче собора и что подготовительные мероприятия не имеют правовых последствий.

В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

После заседания один из истцов, депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, сообщил журналистам, что истцы надеются на отмену этого решения, поскольку в рассмотренном иске были заявлены требования, которые существенно отличаются от первого иска, отличался и состав истцов, что делает невозможным прекращение производства по указанным судом основаниям. Позднее, основываясь на решении Горсуда, Смольнинский районный суд прекратил производство по их административному иску к городским властям.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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