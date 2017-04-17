НИУ ВШЭ: самой массовой профессией в России является водитель

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Самой массовой профессией в России является водитель, на втором месте - торговец. Об этом сообщил проректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Рощин в рамках состоявшегося в понедельник в ТАСС круглого стола "100 вопросов по профессии".
"На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России - водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия," - отметил Рощин.
По его словам, второй по массовости являются специалисты в сфере торговли. Специалистов в данной области почти столько же, сколько водителей.
Круглый стол "100 вопросов о профессии" был организован информагентством ТАСС при поддержке Международного Ломоносовского клуба и ООО "Локомотивные технологии". В ходе круглого стола финалисты проекта "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее 2017", организованного "Ломоносовским клубом", получили возможность задать свои вопросы о трудоустройстве экспертам, представителям бизнеса и власти.