El Pais: самым пожилым человеком Европы признана 115-летняя подданная Испании

МАДРИД, 17 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Подданная Испании Ана Вела признана самым пожилым человеком в Европе. Об этом сообщила газета El Pais.

По информации издания, 115-летняя женщина, родившаяся 29 октября 1901 года в Пуэнте-Хениль (автономное сообщество Андалусия), в настоящее время живет в Барселоне (автономное сообщество Каталония). Она стала самым пожилым человеком на европейском континенте после смерти 15 апреля итальянки Эммы Морано, которой было 117 лет.

Внук Велы Антонио рассказал, что всегда надеялся, что его "бабушка проживет долго, потому что она и в 100 лет чувствовала себя хорошо". "Я рассчитывал, что однажды она станет самым пожилым человеком Испании, но не представлял, что она станет старейшим жителем Европы", - отметил 65-летний мужчина.

Самым пожилым человеком на Земле в настоящее время является жительница Ямайки Вайолет Браун, родившаяся 10 марта 1900 года. Старейшим мужчиной Европы также является испанец - Франсиско Нуньес Оливера отметил в середине декабря прошлого года 112-летие. Старейшим мужчиной в мире признан израильтянин Исраэль Криштал из Хайфы, он родился в 1903 году и пережил холокост.