Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России впервые создан видеословарь православной лексики русского жестового языка

Общество
17 апреля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Презентация пройдет 20 апреля в Марфо-Мариинской обители
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Презентация первого в стране видеословаря православной лексики русского жестового языка состоится 20 апреля, сообщает пресс-служба Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению.

"Этот видеословарь по-своему уникален, никогда раньше в России не предпринимались попытки обобщить и представить в видеоформате все многообразие русского жестового языка по церковной тематике. Этот диск очень ждут глухие люди, сурдопереводчики, священники, социальные работники по всей стране", - приводит пресс-служба слова руководителя направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероники Леонтьевой.

Как отметили в пресс-службе, работа над словарем велась больше года. В него вошли 160 терминов, которые разделены на общеупотребительные и диалекты. "Примечательно, что к общеупотребительным относятся меньше половины слов - 44. Остальные термины по-разному показывают на жестовом языке от региона к региону", - подчеркнули в Синодальном отделе.

При подготовке словаря сведения о православной лексике жестового языка собирались в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Нижегородской, Томской, Свердловской, Кировской, Новосибирской и Иркутской областях.

Презентация видеословаря состоится в Марфо-Мариинской обители. В ней примут участие епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, составители словаря, представители православных общин глухих, переводчики жестового языка и добровольцы, изучающих этот язык.

Издание видеословаря - совместный проект Всероссийского общества глухих и Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
5
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Более 30 тысяч автомобилей собрал автопробег в честь Дня мира в Грозном
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
2
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
3
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
4
Граждане 18 стран смогут приезжать на Дальний Восток РФ без виз
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама