В России впервые создан видеословарь православной лексики русского жестового языка

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Презентация первого в стране видеословаря православной лексики русского жестового языка состоится 20 апреля, сообщает пресс-служба Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению.

"Этот видеословарь по-своему уникален, никогда раньше в России не предпринимались попытки обобщить и представить в видеоформате все многообразие русского жестового языка по церковной тематике. Этот диск очень ждут глухие люди, сурдопереводчики, священники, социальные работники по всей стране", - приводит пресс-служба слова руководителя направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероники Леонтьевой.

Как отметили в пресс-службе, работа над словарем велась больше года. В него вошли 160 терминов, которые разделены на общеупотребительные и диалекты. "Примечательно, что к общеупотребительным относятся меньше половины слов - 44. Остальные термины по-разному показывают на жестовом языке от региона к региону", - подчеркнули в Синодальном отделе.

При подготовке словаря сведения о православной лексике жестового языка собирались в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Нижегородской, Томской, Свердловской, Кировской, Новосибирской и Иркутской областях.

Презентация видеословаря состоится в Марфо-Мариинской обители. В ней примут участие епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, составители словаря, представители православных общин глухих, переводчики жестового языка и добровольцы, изучающих этот язык.

Издание видеословаря - совместный проект Всероссийского общества глухих и Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата.