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Комбинаты питания Управделами Кремля продали к Пасхе рекордное число куличей

Общество
17 апреля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Было изготовлено и продано более 14 тыс. куличей, 1662 творожных пасх, 7 тыс. крашеных куриных и 12 645 крашеных перепелиных яиц
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Комбинаты питания Управления делами президента РФ в нынешнем году изготовили и продали рекордное количество традиционных пасхальных блюд - куличей и творожных пасх.

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Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, "было изготовлено и продано более 14 тыс. различных по весу куличей - от 90 грамм до 800 грамм, 1662 творожных пасх, а также почти 7 тыс. крашеных куриных яиц и 12 645 перепелиных крашеных яиц". Кроме того, было подготовлено более 800 пасхальных гастрономических наборов.

По словам Крыловой, "при изготовлении религиозных кушаний использовались только свежие качественные продукты, безопасные пищевые красители". "При этом сохранились традиции подачи и оформления блюд", - отметила она.

Православная Пасха в этом году отмечалась 16 апреля.

Комбинаты питания Управления делами обслуживают кафе и столовые в зданиях правительства, Администрации президента, парламента, Центризбиркома.

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