В "Единой России" выступили против разрешения мотоциклам ездить на дорогах между рядами

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Сергей Бидонько выступил против идеи разрешить мотоциклистам ездить на дорогах между рядами.

"Что касается движения мотоциклистов между полос, поддерживаем требование о следовании всех транспортных средств строго по обозначенным полосам", - цитирует Бидонько пресс-служба "Единой России".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение проработать возможность внесения изменений в ПДД, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.

Координатор партпроекта Сергей Бидонько также заявил, что считает необходимым внедрять противоскользящее покрытие на дорогах и ограничить использование тросовых отбойников, представляющих опасность для жизни мотоциклистов. Так, по мнению единоросса, занимающего пост зампреда комитета Госдумы по транспорту, во время влажной погоды обычное дорожное покрытие "становится скользким, а наезд на него может вызвать аварийную ситуацию". Причем "тяжелей всего обстоят дела на пешеходных переходах, там мотоциклист легко может попасть на скользкое покрытие одновременно двумя колесами", считает Бидонько.

"Наше предложение состоит в том, чтобы внедрить современное противоскользящее покрытие", - заявил координатор партпроекта. Кроме того, продолжил он, "в случае ДТП у мотоциклистов практически не остается шансов остаться в живых при попадании в отбойник тросового типа", поэтому "необходимо в связи с этим ограничить использование тросовых отбойников". Парламентарий также сослался на мнение экспертов, которые "часто отмечают очень низкий уровень обучения водителей мотоциклов, так как они сдают только теоретический экзамен и экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке". "Мы выступаем за существенное изменение программы их обучения", - подчеркнул он.

Бидонько проинформировал, что в мае этого года в рамках партпроекта "Безопасные дороги" планируется провести круглый стол для обсуждения вопросов нововведений в ПДД для мотоциклистов и тем, связанных с их безопасностью. "Рекомендации, которые будут выработаны в результате наших заседаний, будут направлены в профильные министерства и ведомства", - уточнил он.