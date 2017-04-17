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Абызов: введение преимуществ для мотоциклистов позволит сократить пробки на дорогах

Общество
17 апреля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Министр РФ по вопросам открытого правительства отметил, что право мотоциклов двигаться между рядами сделает удобным передвижение двухколесного транспорта в городе
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов поддерживает инициативу о введении дополнительных преимуществ для мотоциклистов на дорогах, поскольку, по его мнению, это будет способствовать сокращению пробок.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и Открытому правительству проработать возможность внесения изменений в ПДД, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.

"Важно, чтобы у мотоциклистов было право использовать пространство между рядами для преодоления пробок на небольшой скорости до 40 км/ч, не создавая угроз для остальных участников движения. Это поведение сегодня является типовым, я так сам регулярно езжу", - сказал ТАСС Абызов.

По его словам, право мотоциклов двигаться между рядами "сделает более удобным передвижение двухколесного транспорта в городе, а значит, поспособствует и сокращению пробок".

Абызов также заявил, что поддерживает эксперимент по введению на перекрестках отдельной стоп-линии для мотоциклов. Предполагается, что эта мера позволит избежать ситуации, когда машины и мотоциклы стартуют на светофоре вместе, что, по мнению экспертов, небезопасно.

"Так же считаю необходимым еще раз провести эксперимент по допуску мототранспорта на выделенные полосы. Несколько лет назад он уже проводился, но его результаты совершенно по-разному толкуются мотосообществом и ГИБДД. Надо выработать понятные критерии оценки результатов эксперимента и провести его заново", - подчеркнул Абызов.

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