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Монумент князю Владимиру на Боровицкой площади назван лучшим памятником Москвы 2016 года

Общество
17 апреля, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Второе место в рейтинге лучших памятников, установленных в столице в 2016 году, занял монумент композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали лучший памятник, установленный в Москве в 2016 году. Как сообщается на странице в мобильном приложении проекта, посвященной голосованию, лучшим памятником 2016 года москвичи назвали монумент князю Владимиру на Боровицкой площади.

"Результаты голосования распределились следующим образом: за монумент князю Владимиру на Боровицкой площади проголосовали 24% респондентов, за монумент композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке - 17%, за мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы и монумент балерине Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке - по 15%", - говорится в сообщении.

"Бюсты летчиков-космонавтов в аллее Космонавтов на ВДНХ набрали 11% голосов, бюст генерала армии, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского в сквере на ул. Черняховского - 9%, монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского - 5%. Затруднились с ответом порядка 5% участников голосования", - отмечается в тексте.

Голосование за лучший памятник 2016 года проходило с 21 марта по 16 апреля. В нем приняли участие более 213 тыс. пользователей проекта "Активный гражданин".

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