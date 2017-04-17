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Автопробег к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне стартовал в Ставрополе

Общество
17 апреля, 18:40 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 17, апреля. /ТАСС
Участниками митинга стали ветераны, юнармейцы, студенты учебных заведений краевого центра, представители общественности
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ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Автопробег "Эх, путь- дорожка фронтовая!" дал старт череде праздничных мероприятий в Ставрополе к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба губернатора края, торжественный митинг по поводу начала автопробега состоялся у мемориала Огонь Вечной Славы.

"Попытки расшатать устои нашей страны не прекращаются, но уважение к старшим поколениям, наша история и наша Победа - это истинные ценности, близкие каждому и объединяющие всех нас", - сказал на митинге губернатор Владимир Владимиров.

Участниками митинга стали ветераны, юнармейцы, студенты учебных заведений краевого центра, представители общественности. Они развернули гигантскую копию Знамени Победы перед мемориалом, возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших.

В колонне пробега 15 машин, включая две раритетные "Победы" и "Газ". Маршрут следования охватывает свыше 100 населённых пунктов края, по которым участники акции провезут копию Знамени Победы.

Патриотическая акция - автопробег "Эх, путь-дорожка фронтовая!" проводится на Ставрополье уже в третий раз. В предыдущие годы автопробег побывал также в соседней Калмыкии и нескольких республиках СКФО.

Как ранее сообщал ТАСС, в этом году Ставрополье отметит День Победы почти десятком масштабных общекраевых акций, ряд которых пройдет впервые. Впервые в городах и районах Ставрополья пройдет легкоатлетический марафон, общая дистанция которого будет равна расстоянию от Москвы до Берлина. Кроме того, строящимся в крае к чемпионату мира 2018 года пяти футбольным тренировочным базам будут присвоены имена ставропольцев - Героев Советского Союза.

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