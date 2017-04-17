В Кейптауне установят еще один памятник Нельсону Манделе

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ПРЕТОРИЯ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Кейптауна - парламентской столицы Южной Африки - объявили о планах увековечить память о легендарном борце с апартеидом и первом чернокожем президенте страны Нельсоне Ролихлахле Манделе (1918-2013 гг.). Как сообщил новостной портал News24, в Кейптауне предполагается установить его памятник и устроить постоянно действующую выставку о нем в здании городской мэрии.
Глава комитета по названиям мэрии Бретт Херрон сказал, что город начинает процесс общественного обсуждения возможностей увековечить жизнь и свершения Манделы. "Мы намерены узнать мнение горожан о том, как нам увековечить память о Мадибе (так южноафриканцы называют Нельсона Манделу - прим. ТАСС) в мэрии", - отметил Херрон.
Предполагается, что проект обойдется в 3,5 млн рандов (более $220 тыс.).
Статуя будет установлена на балконе мэрии, где Мандела впервые выступил в 1990 году после 27 лет заключения в застенках режима апартеида.
В 2014 году в Кейптауне открыли первый памятник бывшему президенту ЮАР. Бронзовый бюст Манделы на гранитном постаменте достигает высоты 2,28 метра. Он установлен перед лестницей, ведущей в здание парламента.