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Власти Чечни согласны провести встречу с журналистами "Новой газеты", если они извинятся

Общество
17 апреля, 19:22 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, апреля. /ТАСС
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров отметил, что журналисты газеты повели себя, как слоны в посудной лавке
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Джамбулат Умаров

Джамбулат Умаров

© Пресс-служба правительства Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров готов встретиться с журналистами "Новой газеты" после того, как они принесут извинения чеченскому народу. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

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"Пусть принесут извинения не властям, не мне лично, а чеченскому народу. Потом, если они хотят, мы готовы встретиться и обсудить дальнейшее взаимодействие. У нас нет конфликта с журналистами, если они не согласны с нашей линией, это их право, мы не против их работы. Но если есть нарушения прав человека, пусть для начала найдут доказательства, обратятся в соответствующие структуры, проведут расследование и потом пишут, а не наоборот", - отметил собеседник ТАСС.

"Ссылаясь на мнимые источники, под видом реализации права на свободу слова они позволили себе перейти черту, оскорбить целый народ. Они повели себя, как слоны, как мамонты в посудной лавке. Нельзя разбираться в правах человека, уничтожая вековые традиции древнего народа", - добавил Умаров.

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он говорил ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено. Как сообщалось ранее, Следственный комитет России проверяет информацию об угрозах сотрудникам "Новой газеты" после публикации материалов о преследовании представителей сексуальных меньшинств.

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