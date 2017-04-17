Журналист Лурье обвинил Навального в незаконном получении средств от Ходорковского

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Журналист Олег Лурье утверждает, что оппозиционный блогер Алексей Навальный незаконно получал денежные средства от Михаила Ходорковского на ведение политической деятельности.
В своем блоге в "Живом журнале" Лурье опубликовал копии документов, которые, по его мнению, говорят о том, что доверенные лица Ходорковского якобы передали руководителю штаба Навального Леониду Волкову по меньшей мере $60 тыс. По версии Лурье, "доверенное лицо Ходорковского Наталья Шачкова и гражданин Германии Франк Герхард Ридер" создали в Эстонии НКО, которая "представляет собой очередную контору Ходорковского по финансированию оппозиции". Журналист утверждает, что в 2015 году эта организация MT Free Access HR и Леонид Волков заключили договор "на ... проведение исследований "Структуры современного российского общества", а точнее двух таких, простите, исследований по $30 тыс. каждое ... итого $60 тыс.".
В обоснование своей версии Лурье также публикует у себя в блоге копии документов, в том числе "акт приема-передачи выполненных работ". При этом, по его данным, "самих "исследований" так никто и не увидел".
Лурье убежден, что, получая эти средства, Волков нарушил правила ведения избирательной кампании, поскольку в тот момент он "баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области и возглавлял штаб партии "Парнас" на выборах в Костромскую областную думу". Лурье заявляет, что Волков "нигде ... не упомянул о полученных от Ходорковского деньгах и, конечно же, никаких налогов не платил". Таким образом, утверждает он, "данные действия команды Навального в получении денег от Ходорковского - это, по сути, финансирование политической деятельности из-за рубежа в обход установленной процедуры регистрации в качестве иностранного агента".
Комментариями Леонида Волкова агентство пока не располагает.
В марте Навальный и возглавляемый им фонд по борьбе с коррупцией выпустил собственное расследование, в котором обвинил премьера Дмитрия Медведева в том, что тот якобы пользуется имуществом, принадлежащим ряду благотворительных фондов и является их фактическим владельцем. Используя этот фильм как повод, Навальный в конце марта под лозунгом борьбы с коррупцией вывел своих сторонников на несанкционированные акции протеста, в результате сотни человек были задержаны. В ответ власть и его политические противники обвинили Навального в том, что тот провоцирует гражданские беспорядки в стране, используя своих сторонников как "пушечное мясо" в политической борьбе.