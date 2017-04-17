Юбилейный 20-й Конгресс русской прессы в 2018 году примет Бруклин

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Вопросы проведения в 2018 году в Бруклине 20-го юбилейного Конгресса русской прессы обсудили с президентом нью-йоркского района Бруклин Эриком Адамсом Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы, первый заместитель Генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Приглашение провести этот форум было озвучено на 18-м Конгрессе русской прессы. Эрик Адамс подтвердил свое приглашение Конгрессу и обещал всяческое содействие со стороны властей Бруклина в организации этого важного международного мероприятия.

В рамках конгресса планируется провести дискуссии представителей русской прессы из разных стран мира. Предполагается, что в рамках форума состоится показ архивных киноматериалов, в том числе из архивов "Союзмультфильма".

Эрику Адамсу было передано приглашение Мэрии Москвы принять участие в Международном урбанистическом форуме. Это предложение было с благодарностью принято.

Бруклин - самый населенный из пяти районов Нью-Йорка, его население достигает 2,6 млн. Название района происходит от возникшей в 1646 году на острове Лонг-Айленд нидерландской деревни Брекелен. В 1854 году Бруклин обрел статус города и одно время занимал третье место по численности населения в США - после Нью-Йорка и Чикаго. В 1898 году, после открытия Бруклинского моста, связавшего Бруклин с Манхэттеном, Бруклин вошел в состав Большого Нью-Йорка в качестве одного из районов. Сейчас его территория составляет 251 кв. км, а плотность населения - 14,6 тыс. человек на кв. км, уступая по этому показателю лишь Манхэттену, где плотность населения - 27,8 тыс. человек на кв. км

Официальный девиз Бруклина - "Единство дает силу". С 1834 года и вплоть до включения в состав Большого Нью-Йорка Бруклин имел собственного мэра, а с 1989 года его административным главой является президент района Бруклин.