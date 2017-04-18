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КЗЖ высказался за проведение расследования в связи с угрозами журналистам "Новой газеты"

Общество
18 апреля, 0:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию об угрозах сотрудникам издания после публикации материалов о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне
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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступает за проведение расследования в связи с поступлением информации об угрозах сотруднице "Новой газеты" Елене Милашиной и другим работникам издания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте данной неправительственной организации, главный офис которой находится в Нью-Йорке.

В документе отмечается, что необходимо "незамедлительно и тщательно расследовать угрозы в отношении Елены Милашиной". Представители организации напоминают, что журналистка является "бывшим корреспондентом КЗЖ".

"Мы призываем власти России действовать быстро, решительно и эффективно, чтобы обуздать всех, кто несет ответственность за угрозы Елене Милашиной и другим журналистам "Новой газеты" из-за работы издания", - отметила координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России ТАСС в Москве сообщили, что СК проверяет информацию об угрозах сотрудникам "Новой газеты" после публикации материалов о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне.

В комитете также указали, что "в следственные органы СК по Чеченской Республике обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало".

История вопроса

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля.

Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за ситуацией вокруг опасений "Новой газеты" в связи с публикацией "Убийство чести". Он уточнял, что в администрацию президента поступило обращение руководства издания на этот счет.

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