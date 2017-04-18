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Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на размещенные материалы

Общество
18 апреля, 3:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По словам вице-президента компании, цель данной работы - гарантировать, что "люди могут как можно быстрее и проще сообщить о нарушающем стандарты видео или ином материале"
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© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Администрация Facebook намерена упростить процедуру подачи жалоб на размещенные материалы в связи с тем, что ранее один из пользователей транслировал через социальную сеть сцену совершенного им убийства. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook по глобальным операциям Джастина Ософски, опубликованном в понедельник на официальном сайте компании.

Как отмечается в документе, "столь ужасным сценам не место на Facebook". Ософски уточнил, что сотрудники соцсети в связи с произошедшим "проводят пересмотр" работы системы, позволяющей пользователям жаловаться на размещение публикаций, которые идут вразрез с правилами.

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По словам вице-президента Facebook, цель данной работы - гарантировать, что "люди могут как можно быстрее и проще сообщить о нарушающем стандарты (Facebook - прим. ТАСС) видео или ином материале".

Инцидент, ставший причиной данных изменений, имел место в воскресенье, 16 апреля. Житель города Кливленд (штат Огайо) Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он разместил запись, на которой запечатлено, как он стреляет в пожилого мужчину и убивает его.

Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через Facebook, во время которой признался в совершении данного преступления. В настоящее время злоумышленника разыскивают власти, награда за помощь в его поимке назначена в размере $50 тыс.

По словам Ософски, сотрудникам Facebook поступили жалобы в связи с публикацией видеозаписи со сценой убийства спустя 45 минут после того, как она была размещена в соцсети. Представитель компании признал, что учетная запись Стивенса в Facebook была заблокирована лишь спустя два часа после поступления первых данных о произошедшем.

"Мы знаем, что нам нужно было сработать лучше", - подчеркнул Ософски. Он также добавил, что в компании "постоянно ищут новые способы, которые помогли бы путем применения новых технологий обеспечить безопасность Facebook".

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