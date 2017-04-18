Частица Благодатного огня впервые в истории доставлена в США из России

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Частица Благодатного огня впервые в истории доставлена в США. Две лампы, в которых находится огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня, были доставлены в воскресенье в Нью-Йорк рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал протодьякон Знаменского Синодального собора Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в Нью-Йорке Дионисий Львов.

Благодатный огонь рейсом Москва - Нью-Йорк

"Впервые за всю историю Америки в страну был привезен Благодатный огонь, - сказал Львов. - Его частицы были доставлены из Москвы при поддержке Фонда Андрея Первозванного".

Протодьякон пояснил, что идея доставить Благодатный огонь из Иерусалима в США, где проживает большое число православных христиан, родилась давно, однако реализовать ее было не так просто.

"Непосредственно из Иерусалима частным рейсом доставить огонь дорого, поэтому мы решили привезти его из Москвы, - рассказал он. - Нам необходимо было получить множество разрешений, поскольку речь шла о перевозке огня на пассажирском самолете". В результате частицы Благодатного огня были помещены в две специальные безопасные лампы, изначально предназначенные для работы горняков. "Что бы ни случилось с лампами, огонь не мог ни погаснуть, ни стать опасным для окружающих", - заверил протодьякон.

Огонь доставят в разные штаты

Непосредственно перевезти огонь согласился один из знакомых Львова, а сам протодьякон встречал Благодатный огонь в воскресенье в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. После этого одна из ламп была перевезена в храм иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша", который расположен на Брайтон-Бич - одном из самых популярных районов среди русских американцев Нью-Йорка. Там в воскресенье прошла торжественная служба Пасхальной вечерни, где огонь раздавался прихожанам. Одна из ламп так и будет храниться в этом храме.

Вторая лампа останется при Свято-Зосимовском Синодальном свечном заводе, который выступил спонсором миссии и директором которого является протодьякон. Частица Благодатного огня также была доставлена в Серафимовский храм на Лонг-Айленде (Нью-Йорк) и Синодальный Знаменский собор РПЦЗ на Манхэттене. Кроме того, во вторник, огонь привезут в Вашингтон, где он будет передан в Иоанно-Предтеченский собор. Храмы в других штатах также по желанию смогут получить частицу Благодатного огня.

Миссия станет ежегодной

"Я планирую сделать эту миссию ежегодной, чтобы каждую Пасху Благодатный огонь достигал американской земли, для многих жителей которой он значит очень многое", - сообщил протодьякон.

Тот факт, что огонь доставляется из России, по его мнению, также имеет символическое значение. "РПЦ первой принесла православие на американскую землю и теперь она же, в лице РПЦЗ, принесла на эту землю Благодатный огонь, - подчеркнул Львов. - Нам также очень приятно, что это событие проходит под эгидой фонда Андрея Первозванного, много лет занимающегося принесением Благодатного огня в Россию".

По его словам, появление Благодатного огня в США с большим воодушевлением встретили не только русскоязычные православные христиане. "У меня есть знакомый летчик, проживающий в штате Теннесси, коренной американец. Там находится большая православная община, которая состоит в том числе из бывших протестантов, а ныне православных американцев, - рассказал протодьякон. - Этот летчик, узнав о принесении огня, сказал, что именно сейчас Америка очень нуждается в Божьем благословении, а Благодатный огонь может стать одним из его символов и проявлений".

Огонь - во имя спасения мира

Кроме того, в канун Пасхи меценат Тимофей Мусатов при поддержке Молодежного императорского православного палестинского общества и Фонда Андрея Первозванного доставил частицу Благодатного огня в Лондон, где его также развели по православным храмам. "Никогда еще до этого времени на Британских островах и в Америке не было Благодатного огня, его сюда не доставляли. Лондон и Нью-Йорк являются финансовыми и политическими центрами для европейской цивилизации и на территории этих городов принимаются решения, которые влияют на судьбы мира, - пояснил ТАСС Мусатов. - Очевидно, что в новом мире Россия займет важное место, поскольку у нее есть самый серьезный потенциал - духовная составляющая".

Как считает Мусатов, "при любой возможности распространение Благодатного огня и святых энергий, связанных с ним, это не задача, а необходимость ради спасения мира и самого себя". По его данным, русская община в Лондоне составляет 300 тысяч человек, половина из которых приняли участие в пасхальных богослужениях в храмах, куда и был доставлен Благодатный огонь.