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В Аргентине водитель впервые осужден за использование сервиса Uber

Общество
18 апреля, 8:56 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Мужчина признан виновным в "занятии незаконной деятельностью", так как в апреле 2016 года суд Буэнос-Айреса обязал правительство приостановить работу онлайн-сервиса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Суд аргентинской столицы приговорил к двум дням ареста условно водителя, пользовавшегося онлайн-сервисом частных пассажирских автоперевозок Uber для получения заказов. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Буэнос-Айреса.

Согласно постановлению, водитель был признан виновным в "ненадлежащем использовании общественного пространства" и "занятии незаконной деятельностью". Судья также условно запретил осужденному садиться за руль автомобиля в течение двух месяцев.

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По словам прокурора Мартина Лападу, добивавшегося обвинительного приговора водителю, если он вновь воспользуется сервисом Uber или иным образом нарушит закон в течение двух лет, условное наказание станет реальным.

Uber начал принимать заказы в Буэнос-Айресе в апреле 2016 года. В этом же месяце суд аргентинской столицы принял к рассмотрению иск от профсоюзов таксистов и обязал правительство города приостановить работу сервиса до вынесения окончательного решения по этому делу. Компания отказалась подчиниться постановлению.

В апреле этого года Апелляционный суд аргентинской столицы подтвердил постановление о блокировке сайта и приложения Uber на территории всей страны. Ранее Лападу также пытался добиться ареста двух руководителей местного отделения компании в связи с тем, что они нарушают постановление о приостановке работы сервиса, а также занимаются коммерческой деятельностью в общественных местах без разрешения

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 450 городах мира.

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