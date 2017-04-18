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География акции "Бессмертный полк" в США существенно расширилась

Общество
18 апреля, 9:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина
Участие в акции уже подтвердили более 20 городов из 11 штатов страны, в том числе Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, Чикаго, Сиэтл, Детройт и Портленд
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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Марш "Бессмертный полк" в честь Дня Победы во Второй мировой войне пройдет в США 6 мая. Участие в нем уже подтвердили более 20 городов из 11 штатов страны - вдвое больше, чем год назад. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил организатор акции Игорь Кочан.

Он напомнил, что это памятное мероприятие проходит в США уже третий год подряд под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). "Существенно расширилась география марша, он уже охватывает всю территорию Америки - от западного до восточного побережья страны, - отметил он. - Даже сейчас мы еще не знаем, сколько точно в нем примут участие городов, поскольку их число постоянно увеличивается".

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Самые большие марши с участием блокадников и ветеранов пройдут в Нью-Йорке, Сан-Франциско (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне. Среди других городов, заявивших о проведении акции, - Сан-Диего (Калифорния), Орландо, Джексонвилл, Палм-Кост и Сент-Петерсбург (Флорида), Сиэтл (Вашингтон), Чикаго (Иллинойс), Денвер (Колорадо), Филадельфия (Пенсильвания), Детройт и Портленд (Мичиган).

По данным организаторов, с каждым годом в марше "Бессмертный полк" принимает участие все больше американцев. "Интерес с их стороны очень возрос, - сказал Кочан, - а в этом году мы стараемся привлечь к акции больше школьников". Дети из русскоязычных семей рассказывают о марше своим американским друзьям и одноклассникам, которые, по его словам, "довольно плохо знают историю, в том числе историю Второй мировой войны". Участие в акции для детей - редкий шанс пообщаться со своими ветеранами, поскольку в маршах примут участие не только участники войны из бывшего СССР, но и американские ветераны.

"Наш марш - это уникальная возможность взглянуть и узнать мировую историю через призму своей семьи и семьи близких тебе людей", - подчеркнул Игорь Кочан. В Нью-Йорке в рядах "Бессмертного полка" пройдут более 500 человек. Завершится марш у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парк, напротив Статуи Свободы. Под звуки песни Марка Бернеса "Журавли" в небо над Нью-Йорком будут отпущены сотни белых воздушных шаров с эмблемой "Бессмертного полка" - журавлями.

Кроме того, как и год назад, в честь Дня Победы Нью-Йорк облетит самолет, к которому будет прикреплена огромная Георгиевская лента. Акция "Георгиевская лента" стартует в Вашингтоне 25 апреля, а затем будет подхвачена Нью-Йорком и еще более 30 городами. Добровольцы будут раздавать ленточки прохожим, соседям и друзьям-американцам, разъясняя смысл этого символа победы и напоминая им об общей истории России и Америки в годы Второй мировой войны. Представители КСОРС и общества "Российская молодежь Америки" в эти дни также стараются навестить с подарками ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в праздничных мероприятиях.

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