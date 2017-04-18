Мизулина просит проверить возможную пропаганду наркотиков в школе в Архангельской области

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина просит Генпрокуратуру РФ проверить возможные факты пропаганды употребления наркотиков и алкоголя в школе поселка Урдома Архангельской области.

По словам Мизулиной, которые приводит ее пресс-служба, родители детей, посещающих местную школу, обратили внимание на то, что в их рабочих тетрадях "появилась явно не соответствующая их возрасту информация о том, какие виды наркотиков существуют, что употреблять их можно с 18 лет". Сенатор приводит текст одного из таких заданий: "Рассмотри рисунок и найди изображенные на нем психоактивные вещества. Запиши названия наркотиков ниже". Также, по ее данным, "не осталась без внимания и тема распития спиртных напитков".

Мизулина проинформировала, что уже направила официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки "с просьбой провести проверку в школе поселка Урдома на предмет выявления признаков пропаганды наркотиков и алкоголя среди несовершеннолетних".

"Совершенно очевидно, что дети не в состоянии критично воспринять эту новую для себя информацию, единственная реакция, которую она может у них вызвать, - это интерес и желание испытать на себе", - убеждена сенатор. Она не исключает, что "руководство школы изначально и преследовало некую благую цель", но в итоге, по мнению парламентария, "вылилось это в пропаганду наркотиков и алкоголя".

Более того, по ее информации, "местные чиновники и руководство урдомской школы организовали настоящую травлю одной из самых активных матерей, открыто заявивших о недопустимости подобного "наркопросвещения" в школе". "Ей пригрозили визитом органов опеки или инспекторов по делам несовершеннолетних, которые вполне могут вменить ей "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и поставить вопрос об изъятии детей", - утверждает Мизулина. В этой связи она обратила внимание, что "дело взято на контроль", и она лично, а также активисты общественных родительских организаций будут следить за развитием ситуации.