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Врачи скорой помощи на вызовах получат доступ к электронным медицинским картам москвичей

Общество
18 апреля, 10:32 дата обновления: 18 апреля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Врачи смогут в онлайн режиме предупредить поликлинику о вызове и необходимости дальнейшего наблюдения пациента
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Врачи, находящиеся на вызове, получат доступ к электронным медкартам пациентов с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями, а также информацией о хронических заболеваниях и аллергии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, такие данные помогут медикам оперативно принять правильные решения.

"Врачи "скорой" и "неотложки" смогут в онлайн режиме предупредить поликлинику о вызове и необходимости дальнейшего наблюдения пациента. Это обеспечивает преемственность информации и повышает качество медицинского обслуживания москвичей", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в Москве работает 1014 бригад "скорой" и 200 бригад неотложной помощи.

Им выделено порядка 1200 планшетов для подключения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы. Все планшеты поддерживают высокоскоростной интернет 4G, обладают емким аккумулятором 4000 мАч и хорошими характеристиками влагоустойчивости.

Отмечатеся также, что в столице будет создана собственная информационная система для стационаров, которая позволит в онлайн-режиме распределять пациентов по палатам, собирать медицинские данные и фиксировать назначения, исследования и процедуры.

"В рамках ЕМИАС будет создана собственная информационная система для стационаров, адаптированная под их потребности. В отличие от поликлиник, многие больницы имеют специализацию, которую нужно учитывать при разработке системы. Также специфика в том, что в больницу пациент попадает на время, а в поликлиниках наблюдается в течение всей жизни", - сказали в пресс-службе.

Будет обеспечена поддержка стационарам в части управления ресурсами, снижения бумажной нагрузки на врачей. Система будет автоматически вести учет оказанных услуг, помогать руководству грамотно управлять больницами и формировать необходимую отчетность.

"Ключевым фактором работы новой системы станет возможность обмена информацией между учреждениями на всем протяжении цикла оказания медпомощи: скорой помощью, больницами, поликлиниками. Это облегчит работу врачей, поможет им принимать обоснованные решения о лечении и в итоге повысит качество и скорость оказания помощи на всех уровнях", - подчеркнули в пресс-службе.

На данный момент пилотный проект уже развернут в двух стационарах, всего в рамках эксперимента планируется охватить 45 московских больниц. 

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