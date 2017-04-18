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Ученые выявили рост популяции песцов на Новопортовском месторождении на Ямале

Общество
18 апреля, 10:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Наблюдения за поведением хищников ведутся здесь с 2014 года
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© Фотографии Ивана Фуфачева и Александра Соколова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Российские ученые выявили увеличение численности популяции песцов на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Наблюдения за поведением хищников ведутся здесь с 2014 года, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Ученые обнаружили жилые норы песца на Новопортовском месторождении, а также прибавление потомства в одной из семей. Всего за этот период вблизи промысла на территории речных долин было обнаружено четыре норовища песца. Комфортная обстановка для животных сложилась благодаря ответственному отношению нефтяников к животному и растительному миру в арктической зоне, также свою роль сыграли особый природоохранный режим на промысле и дисциплинарные требования к персоналу", - отметили там.

По словам заместителя директора Института экологии растений и животных УрО РАН, доктора биологических наук Михаила Головатина, на Новопортовском месторождении, которое разрабатывает компания "Газпромнефть - Ямал", песцы спокойно выводят щенков вблизи производственных объектов.

"Это говорит о том, что территория является комфортной для проживания животных", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на месторождении также были отмечены необычные случаи гнездования редких птиц - это подтвердили результаты мониторинга состояния животного мира вблизи производственных объектов компании. Так, уже два года подряд на промысле гнездится кречет, он занесен в Красную книгу РФ со статусом сокращающегося в численности вида, поэтому его гнездование на месторождении - уникальный случай.

Кроме того, специалисты встретили здесь выводок другого особо охраняемого вида - краснозобой казарки. По словам директора института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН, члена-корреспондента РАН Владимира Богданова, именно отсутствие преследования и беспокойства со стороны человека, а также наличие подходящего гнезда способствовали адаптации видов.

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры.

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