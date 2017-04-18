Дамаск заинтересован в увеличении квот на обучение студентов в РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сирия заинтересована в увеличении национальных квот на обучение сирийских студентов в вузах России. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве по итогам встречи заместителя руководителя агентства Алексея Фролова с министром просвещения Сирии Газваном аль-Вазом.

Сирийский министр, информировали в Россотрудничестве, "выразил заинтересованность в увеличении национальной квоты для получения сирийцами высшего образования в вузах России по специальностям, необходимым для восстановления экономики Сирии, в том числе по творческим специальностям, как музыка и театральное искусство".

"В Дамаске придают особое значение указу президента Сирии, согласно которому русский язык был введен в качестве второго иностранного в средних школах страны, - сказал аль-Ваз. - Русский язык сегодня преподается с 7 класса по три часа в неделю".

Как отметили в Россотрудничестве, сирийская образовательная система сейчас "не может быть полностью укомплектована преподавательским составом, в том числе и специалистами по русскому языку". "Несмотря на имеющиеся трудности, университет Дамаска ведет активную подготовку русистов, в его составе работает кафедра русского языка, - добавили в агентстве. - С учетом интереса сирийской стороны обсуждались также вопросы практического взаимодействия в гуманитарной сфере".