Москалькова направит запросы о возможности посещения украинским омбудсменом СИЗО в РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит запросы о возможности посещения украинским омбудсменом украинских граждан в российских СИЗО.

"Что касается ее (украинского омбудсмена Валерии Лутковской) посещения, мы направим в следственные органы и прокуратуру соответствующие запросы, и все зависит от них, насколько они сочтут возможным сегодня посещение (подследственных) непосредственно уполномоченным по правам человека на Украине", - сказала она журналистам.

Москалькова сообщила, что Лутковская прислала список граждан Российской Федерации, которые содержатся на Украине.

"Со своей стороны она обратилась с просьбой посетить ряд граждан Украины. Это может быть сделано и мною, и моими сотрудниками. И сегодня мы получили разрешение у следствия на посещение шести человек, находящихся в крымских СИЗО, поэтому наш аппарат по просьбе Лутковской будет осуществлять проверку порядка и условия содержания тех, кто находится в Крыму", - информировала Москалькова.