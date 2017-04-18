Васильева: школы не имеют права сокращать творческие предметы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Школы не имеют права сокращать количество часов, которые отводятся на изучение творческих предметов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках круглого стола "Художественное образование в школе".

"Ни одна школа не имеет права исключать тот жесткий минимум, который относится к творческим предметам", - сказала министр.

По ее словам, людей, которые только начинают познавать мир, нельзя оставлять без творчества.

"Оставлять маленького человека без прекрасного нельзя. Без этого школа не может существовать", - подчеркнула Васильева.