Москалькова: данные о похищении геев в Чечне пока не подтвердились

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Данные о похищении и содержании в тайных тюрьмах в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, о которых писала "Новая газета", к настоящему моменту не нашли подтверждения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я получила все ответы на мои запросы из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета Российской Федерации, от МВД и прокуратуры республики. Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было. Я попросила представителей правозащитного сообщества (Чечни) проверить по поводу тайных тюрем, они были в этом адресе, указанном в "Новой газете", но тоже не установили наличия там тайных тюрем. Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в "Новой газете", - сказала Москалькова.

"Моя дальнейшая проверка (публикации в "Новой газете") осложняется тем, что мне неизвестны имена, фамилии, конкретные факты насилия в отношении людей. Я попросила корреспондента, который работает в "Новой газете", передать мне по возможности такие данные. На сегодняшний день этих данных нет", - добавила уполномоченный по правам человека.

Москалькова напомнила, что российское законодательство предусматривает ряд мер защиты свидетелей преступлений вплоть до изменения внешности и изменения имени. "Я призываю, если совершено тяжкое преступление или насилие, чтобы люди не боялись обращаться в правоохранительные органы и, конечно, к уполномоченному по правам человека. В противном случае ситуация становится достаточно сложной и для проверки, и для выводов этой проверки", - заключила она.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

13 апреля "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из- за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов, в свою очередь, сообщил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.