ЛДПР внесла в Думу проект закона о выходном дне после Пасхи

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении в России нового праздничного и выходного дня - Светлого пасхального понедельника. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе думских либерал-демократов.

Речь идет о поправках в статью 112 Трудового кодекса РФ "в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова", говорится в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. "Проект разработан в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня - Светлого пасхального понедельника", - отмечается в сопроводительных документах.

Авторы указывают, что Трудовым кодексом РФ регионы России наделены полномочиями устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным праздничным дням. "Такие праздничные дни установлены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым в дни мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также в других субъектах РФ", - напоминают либерал-демократы.

По данным экспертов, большая часть населения РФ (до 85%, согласно социологическим опросам) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи).

"Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры", - полагают разработчики. Они также отмечают, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, является выходным днем.