Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту", поданному из-за требований авиакомпании о допустимом размере одежды, росте и весе бортпроводников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев иск заявительницы, суд не нашел основания для удовлетворения ее требований", - сказала представитель суда.

Стюардесса просила отменить пункт требований авиакомпании, определяющий размер одежды, рост и вес бортпроводников как дискриминационный, а также взыскать с "Аэрофлота" более 1 млн рублей компенсации морального вреда и удержанной заработной платы. Как отмечается в иске, несколько стюардесс, включая Иерусалимскую, из-за несоответствия корпоративным стандартам перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром.