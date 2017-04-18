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Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными

Общество
18 апреля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Таким образом, требования авиакомпании к росту, весу и размеру одежды бортпроводников остаются в силе
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту", поданному из-за требований авиакомпании о допустимом размере одежды, росте и весе бортпроводников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев иск заявительницы, суд не нашел основания для удовлетворения ее требований", - сказала представитель суда.

Стюардесса просила отменить пункт требований авиакомпании, определяющий размер одежды, рост и вес бортпроводников как дискриминационный, а также взыскать с "Аэрофлота" более 1 млн рублей компенсации морального вреда и удержанной заработной платы. Как отмечается в иске, несколько стюардесс, включая Иерусалимскую, из-за несоответствия корпоративным стандартам перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром.

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