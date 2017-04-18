Восемь опорных вузов второй волны будут получать 100 млн рублей ежегодно

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Восьми опорным вузам второй волны будет выделяться 100 млн руб. в год на программу развития. Об этом сообщила журналистам глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

Комментируя ситуацию с вузами, отобранными в рамках конкурса по созданию опорных университетов, министр образования пояснила, что "программам развития каждого из 22 отобранных вузов, отобранных по конкурсу на создание опорного университета, будет оказана поддержка как на федеральном уровне, так и внутри региона".

"Восемь университетов будут получать ежегодное субсидирование из федерального бюджета, которое на ближайший год составит 100 млн руб. на каждого участника, а также утвержденный объем софинансирования, которое может быть представлено как регионом, так и заинтересованными работодателями. Программы развития еще 14 отобранных университетов также получат софинансирование, а со стороны Минобрнауки России им будет оказана экспертная и методическая поддержка, включая программы подготовки управленческих команд", - сказала министр.

В пресс-службе ведомства отметили, что оказание поддержки напрямую зависит от выполнения утвержденной программы развития каждым университетом, и этот процесс будет контролироваться на ежегодной основе.

Ранее во вторник Минобрнауки опубликовало список из 22-х университетов, ставших победителями второй волны конкурса опорных вузов.