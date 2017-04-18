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Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива

Общество
18 апреля, 14:15 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Йозеф Ратцингер поблагодарил собравшихся за то, что те "позволили почувствовать себя снова на родной земле"
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Почетный папа римский Бенедикт XVI и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер
Почетный папа римский Бенедикт XVI и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер
Почетный папа римский Бенедикт XVI и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
Почетный папа римский Бенедикт XVI (в центре) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (справа)
Почетный папа римский Бенедикт XVI (в центре) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (справа)
Почетный папа римский Бенедикт XVI (в центре) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (справа)
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и почетный папа римский Бенедикт XVI
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и почетный папа римский Бенедикт XVI
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и почетный папа римский Бенедикт XVI
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
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Почетный папа римский Бенедикт XVI и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
Почетный папа римский Бенедикт XVI (в центре) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (справа)
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и почетный папа римский Бенедикт XVI
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO
© EPA/FRANCESCO SFORZA/OSSERVATORE ROMANO

ВАТИКАН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Почетный папа римский Бенедикт XVI (в миру - Йозеф Ратцингер) принял во дворе бывшего монастыря в Ватикане, где проживает после отречения от престола, делегацию из Баварии во главе с премьер-министром Хорстом Зеехофером. Несколько десятков человек, в том числе баварские горные стрелки в традиционных народных костюмах с музыкальными инструментами, приехали поздравить понтифика с 90-летием, сообщает агентство ANSA.

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Юбилей первого за последние шесть столетий добровольно покинувшего Святой Престол понтифика пришелся на 16 апреля, когда все христиане отмечали Пасху. В связи с этим празднование было решено отложить на понедельник, который в Италии называют "маленькой Пасхой". В этот день принято выезжать на природу и устраивать пикники. Так и было решено отметить день рождения Йозефа Ратцингера. Праздничными угощениями стали традиционные баварские продукты и сладости. Юбиляр в свою очередь выпил кружку баварского пива.

Из Баварии навестить его приехал и брат - 93-летний отец Георг. Из "местных" гостей были давнишний ближайший помощник Бенедикта, его личный секретарь и префект Папского дома монсеньор Георг Генсвайн, а также четыре монахини, которые обслуживают почетного понтифика в его обители на вершине Ватиканского холма.

"Я благодарю вас за то, что вы позволили мне сегодня почувствовать себя снова на родной земле", - сказал растроганный бывший глава Римско-католической церкви.

После отречения в 2013 году Бенедикт XVI редко появляется на публике, хотя по приглашению нынешнего понтифика Франциска участвовал в нескольких торжественных церемониях. "Папа на покое", как его называют в Ватикане, продолжает активно работать - пишет и посвящает много времени музыке.

ТАСС/Reuters

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