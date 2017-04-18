Лавров призвал ОБСЕ разработать декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ОБСЕ должна разработать декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

По его словам, ближневосточный регион погрузился в хаос, превратившись в поставщика террора и нелегальных мигрантов.

"Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки сильнейшим образом ударила по проживающим там христианам, по сути подвергающихся геноциду со стороны экстремистов", - указал министр.

"Совершенные в христианский праздник циничные преступления в Египте против мирных верующих направлены на то, чтобы разжечь межконфессиональную рознь, - отметил глава МИД РФ. - В этой связи, считаем, в полной мере сохраняют свою актуальность содержавшиеся в совместном заявлении вашего святейшества и папы Римского Франциска с призывом предпринять незамедлительные шаги, чтобы остановить массовый исход христиан из ближневосточного региона".

Для решения этой задачи, отметил Лавров, 7 апреля в Ташкенте было принято совместное заявление министров иностранных дел СНГ о недопустимости дискриминации в отношении христиан, мусульман.

"Надеемся, что это решение подтолкнёт ОБСЕ, которая ещё в 2014 году постановила разработать отдельную декларацию по борьбе с христианофобией и отдельную декларацию по борьбе с исламофобией. До сих пор это обязательство не выполнено", - подчеркнул глава ведомства.

9 апреля (Вербное воскресенье - прим. ТАСС) в двух египетских городах Танта и Александрия в христианских храмах прогремели взрывы, в результате которых погибли 46 человек, более 100 получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур, а с 10 апреля по решению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Россия крайне обеспокоена тем, что в Европе принимаются решения о сносе или перепрофилировании христианских храмов, отметил Лавров.