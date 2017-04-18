Лавров призвал ОБСЕ разработать декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ОБСЕ должна разработать декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
По его словам, ближневосточный регион погрузился в хаос, превратившись в поставщика террора и нелегальных мигрантов.
"Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки сильнейшим образом ударила по проживающим там христианам, по сути подвергающихся геноциду со стороны экстремистов", - указал министр.
"Совершенные в христианский праздник циничные преступления в Египте против мирных верующих направлены на то, чтобы разжечь межконфессиональную рознь, - отметил глава МИД РФ. - В этой связи, считаем, в полной мере сохраняют свою актуальность содержавшиеся в совместном заявлении вашего святейшества и папы Римского Франциска с призывом предпринять незамедлительные шаги, чтобы остановить массовый исход христиан из ближневосточного региона".
Для решения этой задачи, отметил Лавров, 7 апреля в Ташкенте было принято совместное заявление министров иностранных дел СНГ о недопустимости дискриминации в отношении христиан, мусульман.
"Надеемся, что это решение подтолкнёт ОБСЕ, которая ещё в 2014 году постановила разработать отдельную декларацию по борьбе с христианофобией и отдельную декларацию по борьбе с исламофобией. До сих пор это обязательство не выполнено", - подчеркнул глава ведомства.
9 апреля (Вербное воскресенье - прим. ТАСС) в двух египетских городах Танта и Александрия в христианских храмах прогремели взрывы, в результате которых погибли 46 человек, более 100 получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур, а с 10 апреля по решению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.
"Серьезное беспокойство вызывают непрекращающиеся попытки узкой группы государств с мессианской одержимостью насаждать псеводолиберальные ценности, такие, например, как гедонизм и вседозволенность, - отметил он. - Вселяет тревогу и доведение до абсурда понятия толерантности".
"В Европе, где, по сути, наблюдается отказ от своих христианских корней, дело доходит до сознательного официально одобренного сноса или перепрофилирования христианских храмов, лишения их религиозной атрибутики, - обратил внимание глава МИД РФ. - Очевидно, что такие деяния наносят колоссальный ущерб нравственному здоровью людей".
По словам министра, тот, кто "пренебрегает своими религиозными корнями, едва ли может уважать чувства верующих других конфессий".