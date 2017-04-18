Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один из рудников в Заполярье оборудован системой связи с использованием Wi-Fi

Общество
18 апреля, 14:59 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, апреля. /ТАСС
Внедрение системы связи должно оптимизировать производственные процессы и повысить безопасность работ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Компания "Апатит" (входит в "ФосАгро") запустила на руднике систему связи с использованием Wi-Fi, которая поможет безопасности горняков и повысит эффективность работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На Объединенном Кировском руднике "Апатита" введена в опытную эксплуатацию система позиционирования и связи", - сказали в компании.

На каждый горизонт рудника проведен оптический кабель, который наверху подключен к серверу. Через специально разработанные для работы под землей коммутаторы организована сеть Wi-Fi, к которой подключены мобильные телефоны, которые позволяют организовать связь как в подземных выработках, так и звонить на поверхность.

Внедрение данной системы позволит оптимизировать производственные процессы за счет постоянного контроля и мониторинга нахождения персонала и расположения техники под землей, а также повысить безопасность работ.

"Самый основной аспект, на который делается ставка - это безопасность. С помощью этой системы мы можем отслеживать местонахождение персонала в подземном руднике в реальном времени, обеспечить персонал телефонной связью и значительно быстрее реагировать на внештатные ситуации за счет подачи аварийного сигнала каждому работнику по системе позиционирования", - приводит пресс-служба слова начальника рудника Дмитрия Королюка.

Внедрение системы позиционирования - это первый шаг к общей диспетчеризации Кировского рудника, которая будет внедряться после завершения опытной эксплуатации новой системы связи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
2
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
7
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
Темы дня
Загрузка...
Реклама