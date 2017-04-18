Один из рудников в Заполярье оборудован системой связи с использованием Wi-Fi

МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Компания "Апатит" (входит в "ФосАгро") запустила на руднике систему связи с использованием Wi-Fi, которая поможет безопасности горняков и повысит эффективность работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На Объединенном Кировском руднике "Апатита" введена в опытную эксплуатацию система позиционирования и связи", - сказали в компании.

На каждый горизонт рудника проведен оптический кабель, который наверху подключен к серверу. Через специально разработанные для работы под землей коммутаторы организована сеть Wi-Fi, к которой подключены мобильные телефоны, которые позволяют организовать связь как в подземных выработках, так и звонить на поверхность.

Внедрение данной системы позволит оптимизировать производственные процессы за счет постоянного контроля и мониторинга нахождения персонала и расположения техники под землей, а также повысить безопасность работ.

"Самый основной аспект, на который делается ставка - это безопасность. С помощью этой системы мы можем отслеживать местонахождение персонала в подземном руднике в реальном времени, обеспечить персонал телефонной связью и значительно быстрее реагировать на внештатные ситуации за счет подачи аварийного сигнала каждому работнику по системе позиционирования", - приводит пресс-служба слова начальника рудника Дмитрия Королюка.

Внедрение системы позиционирования - это первый шаг к общей диспетчеризации Кировского рудника, которая будет внедряться после завершения опытной эксплуатации новой системы связи.