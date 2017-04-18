Москалькова просит Госдуму поддержать гуманизацию уголовного законодательства

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к депутатам Госдумы с просьбой поддержать ряд мер по гуманизации уголовной политики, в том числе проект закона о кратном зачете времени, проведенного в СИЗО, для лиц, отбывающих наказание в колониях.
"Я хотела бы еще раз обратить внимание на те законопроекты, связанные с внесением изменений в уголовно- процессуальный закон, и на наш с вами законопроект о кратном зачете времени нахождения в СИЗО тем, кто отбывает наказание в колониях-поселениях и в колониях общего режима, потому что по-прежнему поступают многочисленные обращения граждан", - сказала омбудсмен, выступая на заседании комитета по законодательству Госдумы.
Москалькова также отметила необходимость принятия законов о праве на перевод в колонии, расположенные как можно ближе к месту жительства осужденного, и об обязанности судов освобождать из мест лишения свободы тяжело больных. "Сегодня это (освобождение по болезни) только право судов (но не обязанность)", - указала уполномоченный.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, который вводит коэффициенты кратности зачета времени содержания под стражей в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. В частности, предполагается засчитывать день пребывания в СИЗО за полтора для осужденных на отбывание наказания в колонии общего режима и за два дня - в колонии-поселении.