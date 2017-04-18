В Москве представили книгу о Виталии Калоеве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Документальный роман о Виталии Калоеве "Столкновение" представили в Москве. О своей книге на пресс-конференции в ТАСС рассказала ее создательница Ксения Каспари.

Документальный роман

Она отметила, что, будучи журналистом, много писала про то, что случилось в небе над Боденским озером.

"История меня потрясла, было много неизвестных фактов. Когда Калоев освободился, на меня вышли знакомые из Голливуда, попросили его разыскать. Они хотели купить все права на историю Калоева за $10 тыс.", - пояснила Каспари.

После этого они познакомились с Виталием Калоевым и было решено создать документальный роман.

"Было непросто принять решение об издании этой книги, это была трагедия, которую, наверное, проще было забыть, - сказал главный редактор издательства "Эксмо non-fiction" Евгений Капьев. - Но эта книга не просто про трагедию, не просто про ошибки людей, а про то, что важнее всего. После прочтения книги никто не может сдержать слез".

Ранее на экраны вышла голливудская лента "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в роли отца-мстителя. По словам Ксении Каспари, и ей, и самому Калоеву американская картина не понравилась. "Созданный там образ не имеет ничего общего с Виталием Калоевым", - сказала создательница книги.

"Я знаю, что вскоре будет сниматься и российский фильм о Калоеве, сценарий написан, люди ко мне не обращались, но сценарий, насколько я знаю, не вызывает у Виталия Калоева отторжения", - сказала автор книги.

Трагедия над Боденским озером

Самолет авиакомпании "Башкирские авиалинии" в 2002 году по вине диспетчера столкнулся в небе над Боденским озером с грузовым Boeing компании DHL. В числе жертв были дети и жена Виталия Калоева. Сам он, согласно вердикту суда в Швейцарии, в 2004 году убил авиадиспетчера датчанина Петера Нильсена, считающегося главным виновником катастрофы, унесшей жизни 71 человека, в том числе 52 детей.

В октябре 2005 года Калоев был признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам заключения, в ноябре 2007 года решением суда был освобожден за примерное поведение по отбытии части срока.