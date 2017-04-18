Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы поддержал проект об уголовной ответственности за создание "групп смерти"

Общество
18 апреля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Законопроектом предлагается дополнить УК РФ статьей, которая предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ирина Яровая

Ирина Яровая

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект закона, который вводит уголовную ответственность за создание так называемых "групп смерти" в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатива была первоначально внесена на рассмотрение вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Организация "групп смерти"

Согласно законопроекту, основные поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ статьей 110.2 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Она предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Смотрите также
Подростковые суициды: как спасти ребенка от необдуманного шага

Как заявляла Яровая, вводится наказание за организацию так называемых "групп смерти" и игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового", - говорится в тексте поправок в УК.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Доведение до самоубийства

Кроме того, предлагается дополнить действующую статью УК РФ "Доведение до самоубийства" нормами о "повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, когда это (доведение до самоубийства) касается группы лиц". Максимальное наказание за доведение детей и подростков до самоубийства предлагается установить в виде восьми лет лишения свободы.

Документом также устанавливается обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении запрещенного контента для проведения доследственной проверки, то есть оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей.

720 детских суицидов

В пояснительной записке автор ссылается на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой "ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства".

"Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденной президентом РФ, подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки системы мер по предотвращению подросткового суицида", - указывается в сопроводительных документах.

Кроме того, отмечает Яровая, "по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей". "Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного кодекса РФ", - заключается в пояснительной записке.

Смотрите также

Яровая считает организаторов "групп смерти" в интернете опаснее Чикатило
В МВД опровергли создание нового отдела полиции по борьбе с "группами смерти"
МВД: только 1% детских суицидов связан с работой "групп смерти" в интернете
Кузнецова констатировала рост числа самоубийств детей за последние 5 лет

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
2
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
7
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
Темы дня
Загрузка...
Реклама