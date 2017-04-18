В Думе отказались вводить тюремные сроки за эвакуацию автомобиля с людьми

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал отклонить в первом чтении проект закона о введении уголовной ответственности до восьми лет лишения свободы за принудительную эвакуацию автомобиля с человеком внутри.
Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами фракции ЛДПР в мае 2015 года. Ей предусматривалось введение в Уголовный кодекс (УК) РФ новых положений, согласно которым "лишение свободы человека в результате действий лица, принявшего решение о принудительной эвакуации транспортного средства, а также действий лица, осуществившего принудительную эвакуацию такого транспортного средства, должно наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет".
Если же в результате таких действий был лишен свободы несовершеннолетний, эти деяния планировалось наказывать лишением свободы на срок от четырех до восьми лет, отмечается в законопроекте.
Однако комитет отказался поддержать концепцию документа, указав, что случаи эвакуации автомобилей с людьми единичны и "не носят умышленный характер".