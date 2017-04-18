Получивший статус опорного вуз в Заполярье создаст технопарк для арктических проектов

МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Статус опорного вуза, полученный Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ), позволит ему стать научно- образовательной базой развития региона и реализации арктических проектов. Для этого в вузе будут созданы технопарк, бизнес-инкубатор и Арктический ресурсный кадровый центр, сообщил ТАСС ректор МАГУ Андрей Сергеев.

"Мы стали первым опорным вузом непосредственно в арктической зоне РФ, и университет действительно будет опорным для региона и программы развития Арктики", - сказал ректор.

Кадры и ноу-хау

По словам Сергеева, статус и федеральное финансирование позволит МАГУ создать новые направления деятельности. "В университете появятся новые образовательные направления, новые инновационные и научные программы, при этом во всех будут присутствовать арктические модули", - уточнил он.

Одним из крупных проектов станет Арктический ресурсный кадровый центр. В нем будут не только собираться данные о потребностях в кадрах участников арктических проектов, но и с помощью математических моделей строиться прогнозы востребованности специалистов для Арктики. Таким образом он сможет координировать деятельность вузов и работодателей.

Планируемый к созданию в опорном вузе бизнес-инкубатор позволит внедрять в экономику разработки ученых и студентов МАГУ. Также ведется работа по созданию технопарка для апробирования и доработки новых технологий.

Образовательное объединение

Для расширения спектра деятельности и возможностей МАГУ принято решение присоединить к нему Мурманский государственный технический университет (МГТУ). В течение двух месяцев МГТУ, принадлежащее Росрыболовству, будет передано Минобрнауки РФ, соответствующее постановление правительства РФ было подписано на минувшей неделе. После этого начнется непосредственно процесс присоединения, сообщал ранее ректор МАГУ.

Процесс присоединения планируется завершить осенью этого года.

Создание арктической сферы образования в Мурманской области началось в 2015 году. Тогда по поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным инициативе областных властей старейший вуз региона - Мурманский государственный гуманитарный университет (в прошлом педагогический институт) - был преобразован в Мурманский арктический государственный университет с присоединением двух подразделений среднего образования - Кольского филиала Петрозаводского государственного университета и Хибинского технического колледжа.

Опорные группы

Минобрнауки РФ обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов. "По итогам конкурсного отбора были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки", - сообщили в пресс-службе министерства.

В первую группу вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Во вторую группу попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

"Перед каждым отобранным вузом ставятся задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал", - приводит пресс-служба министерства слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

Программа Минобрнауки, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.