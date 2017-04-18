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РПЦ предпринимает усилия для освобождения пленных в Донбассе

Общество
18 апреля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что эта "чисто гуманитарная акция" сможет принести людям передышку
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь продолжит прилагать все усилия для освобождения пленных, удерживаемых сторонами конфликта на Украине. Об этом на традиционном пасхальном приеме в министерстве иностранных дел заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я хотел бы особенно отметить усилия Украинской церкви в осуществлении попыток организовать обмен военнопленными. Ко мне обратился владыка Онуфрий (глава Украинской православной церкви Московского патриархата - ТАСС) а к нему - несчастная православная женщина, мать молодого человека, который попал в плен, с просьбой, чтобы его освободить. По милости Божией это освобождение произошло. Сейчас есть несколько имен на повестке дня, мы будем пытаться, чтобы освобождались как украинцы, находящиеся в плену у ополченцев Донбасса, так и представители донбасских вооруженных сил, которые находятся в плену на Украине", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх надеется, что эта "чисто гуманитарная акция" сможет принести людям передышку, удовлетворение и радость от встречи братьев, сестер и мужей, долгое время находившихся в неволе. При этом он подчеркнул, что Русская и Украинская церкви никогда не займут чью-то сторону в продолжающемся конфликте в стране.

"Церковь не может быть с одними против других. Она перестает быть Церковью, она становится частью политической силы. Если нас призывают объединиться, с тем чтобы выступить против кого-то в Донбассе - мы не можем это сделать, потому что в Донбассе наша паства. Так же как наша паства и во Львовской области. Церковь может быть только для всех", - убежден патриарх.

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