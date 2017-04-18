РПЦ предпринимает усилия для освобождения пленных в Донбассе

Мень: обсуждения программ по благоустройству в регионах не должны стать профанациейОбщество 18 апреля, 15:29
Президент ФК "Оренбург": сроки восстановления вратаря Кержакова прогнозировать сложноСпорт 18 апреля, 15:29
Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещенияОбщество 18 апреля, 15:23
Матвиенко предложила странам - участницам ЕврАзЭС обмениваться музейными проектамиКультура 18 апреля, 15:22
Слесаренко: апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивнаСпорт 18 апреля, 15:22
ВТБ 24 планирует в 2017 году выдать 1 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 15:18
Советовавший меньше питаться уральский депутат Гаффнер оштрафован за сокрытие доходовПроисшествия 18 апреля, 15:17
Саркофаги и более тысячи артефактов эпохи фараонов обнаружены в гробнице под ЛуксоромНаука 18 апреля, 15:14
Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с КалининымСпорт 18 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь продолжит прилагать все усилия для освобождения пленных, удерживаемых сторонами конфликта на Украине. Об этом на традиционном пасхальном приеме в министерстве иностранных дел заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Я хотел бы особенно отметить усилия Украинской церкви в осуществлении попыток организовать обмен военнопленными. Ко мне обратился владыка Онуфрий (глава Украинской православной церкви Московского патриархата - ТАСС) а к нему - несчастная православная женщина, мать молодого человека, который попал в плен, с просьбой, чтобы его освободить. По милости Божией это освобождение произошло. Сейчас есть несколько имен на повестке дня, мы будем пытаться, чтобы освобождались как украинцы, находящиеся в плену у ополченцев Донбасса, так и представители донбасских вооруженных сил, которые находятся в плену на Украине", - сказал предстоятель Русской православной церкви.
Патриарх надеется, что эта "чисто гуманитарная акция" сможет принести людям передышку, удовлетворение и радость от встречи братьев, сестер и мужей, долгое время находившихся в неволе. При этом он подчеркнул, что Русская и Украинская церкви никогда не займут чью-то сторону в продолжающемся конфликте в стране.
"Церковь не может быть с одними против других. Она перестает быть Церковью, она становится частью политической силы. Если нас призывают объединиться, с тем чтобы выступить против кого-то в Донбассе - мы не можем это сделать, потому что в Донбассе наша паства. Так же как наша паства и во Львовской области. Церковь может быть только для всех", - убежден патриарх.