Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичи обсудят программу реновации на встречах с главами управ 19 апреля

Общество
18 апреля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Москвичи также смогут задать вопросы о проекте в специальных информационных центрах, которые открыты в управах всех районов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Предстоящие встречи жителей с главами управ районов столицы 19 апреля будут посвящены программе реновации жилищного фонда Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В среду, 19 апреля, главы управ районов проведут традиционные встречи с жителями. В ходе открытого диалога москвичи обсудят принципы формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу реновации, и другие вопросы, связанные с программой", - говорится в сообщении.

Горожане смогут задать свои вопросы о планах реновации в отношении конкретных домов и кварталов, деталях голосования в "Активном гражданине" и центрах госуслуг "Мои документы", условиях предоставления новых квартир, строительстве домов и всей необходимой инфраструктуры кварталов реновации. Каждый сможет высказать свое мнение о включении или невключении своего дома в программу реновации.

Встречи жителей с главами управ всех районов традиционно проводятся в единый день - третью среду каждого месяца. Кроме того, главы управ могут провести дополнительные встречи с горожанами. Такой регламент был определен в 2013 году департаментом территориальных органов исполнительной власти.

Задать вопросы по программе реновации москвичи могут и в специальных информационных центрах, которые открыты в управах всех районов. Информцентры работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 мск (перерыв с 14:00 до 15:00 мск), в субботу с 10:00 до 14:00 мск.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

Мэо Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. "После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование", - отметил мэр. Он уточнил, что опрос пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая - июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос "хрущевок" в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
2
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
3
Задержанный фигурант дела о теракте в петербургском метро признал вину
4
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
Темы дня
Загрузка...
Реклама