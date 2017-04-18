Москвичи обсудят программу реновации на встречах с главами управ 19 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Предстоящие встречи жителей с главами управ районов столицы 19 апреля будут посвящены программе реновации жилищного фонда Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В среду, 19 апреля, главы управ районов проведут традиционные встречи с жителями. В ходе открытого диалога москвичи обсудят принципы формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу реновации, и другие вопросы, связанные с программой", - говорится в сообщении.

Горожане смогут задать свои вопросы о планах реновации в отношении конкретных домов и кварталов, деталях голосования в "Активном гражданине" и центрах госуслуг "Мои документы", условиях предоставления новых квартир, строительстве домов и всей необходимой инфраструктуры кварталов реновации. Каждый сможет высказать свое мнение о включении или невключении своего дома в программу реновации.

Встречи жителей с главами управ всех районов традиционно проводятся в единый день - третью среду каждого месяца. Кроме того, главы управ могут провести дополнительные встречи с горожанами. Такой регламент был определен в 2013 году департаментом территориальных органов исполнительной власти.

Задать вопросы по программе реновации москвичи могут и в специальных информационных центрах, которые открыты в управах всех районов. Информцентры работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 мск (перерыв с 14:00 до 15:00 мск), в субботу с 10:00 до 14:00 мск.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

Мэо Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. "После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование", - отметил мэр. Он уточнил, что опрос пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая - июня.