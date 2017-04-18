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Путин призвал уделить внимание состоянию дорог в Новгородской области

Общество
18 апреля, 15:44 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Президент РФ намерен обсудить этот вопрос на последующей встрече с врио губернатора региона Андреем Никитиным
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал уделить особое внимание состоянию автодорог в Новгородской области.

"Дорожному строительству в Новгородской области нужно уделить повышенное внимание", - сказал Путин на встрече с представителями потребительских и деловых организаций области.

"В Новгороде, к сожалению, ситуация не лучше, а в чем-то может быть даже скромнее, чем в других субъектах. Есть, конечно, и похуже, но здесь свыше 70% региональных дорог не соответствует нормативу и 54-55% местных дорог не соответствуют нормативу", - отметил он.
Путин сообщил, что обсудит этот вопрос на последующей встрече с врио губернатора региона Андреем Никитиным.

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