Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на притеснение на Украине прихожан УПЦ МП

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал недоумение в связи с отсутствием в мире реакции на притеснения на Украине прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Молчание мирового сообщества изумляет, - сказал предстоятель Русской церкви на ежегодном пасхальном приеме в МИДе. - Нашу Церковь угнетают, пытаются лишить гражданских прав, пытаются принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов на Украине, происходит силовой захват храмов. Говорить можно долго, но когда ты видишь как паравоенные группы в камуфляже силой выбивают людей из храмов - это же впечатляет".

"Удивительно, что все это покрывается молчанием в мире", - отметил он. Патриарх добавил, что все поместные православные церкви поддерживают УПЦ МП в ее противостоянии с непризнанным "Киевским патриархатом".

Он также рассказал, что на своей встрече с главой Итальянской республики Серджо Маттарелой он показал ему фотографии, запечатлевшие факты насилия в отношении прихожан УПЦ МП со стороны так называемых украинских добровольческих вооруженных формирований.

"Украинскую церковь называют церковью-агрессором, требуют разорвать отношения с Московским патриархатом, обвиняют в непатриотичности. Но народ сохраняет верность каноническому устройству. Те, кого силой выкидывают из приходов, остаются в нашей канонической юрисдикции, нередко строят новый храм взамен захваченного. Но есть случаи, когда и новый храм захватили", - добавил патриарх.