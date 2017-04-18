Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на притеснение на Украине прихожан УПЦ МП

Общество
18 апреля, 15:58 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По словам главы РПЦ, церковь угнетают, пытаются лишить гражданских прав, принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов на Украине, происходит силовой захват храмов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал недоумение в связи с отсутствием в мире реакции на притеснения на Украине прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Молчание мирового сообщества изумляет, - сказал предстоятель Русской церкви на ежегодном пасхальном приеме в МИДе. - Нашу Церковь угнетают, пытаются лишить гражданских прав, пытаются принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов на Украине, происходит силовой захват храмов. Говорить можно долго, но когда ты видишь как паравоенные группы в камуфляже силой выбивают людей из храмов - это же впечатляет".

"Удивительно, что все это покрывается молчанием в мире", - отметил он. Патриарх добавил, что все поместные православные церкви поддерживают УПЦ МП в ее противостоянии с непризнанным "Киевским патриархатом".

Он также рассказал, что на своей встрече с главой Итальянской республики Серджо Маттарелой он показал ему фотографии, запечатлевшие факты насилия в отношении прихожан УПЦ МП со стороны так называемых украинских добровольческих вооруженных формирований.

"Украинскую церковь называют церковью-агрессором, требуют разорвать отношения с Московским патриархатом, обвиняют в непатриотичности. Но народ сохраняет верность каноническому устройству. Те, кого силой выкидывают из приходов, остаются в нашей канонической юрисдикции, нередко строят новый храм взамен захваченного. Но есть случаи, когда и новый храм захватили", - добавил патриарх.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в метро Петербурга
3
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама