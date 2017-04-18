Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финал чемпионата Worldskills Russia на Кубани посетят более 150 тыс. человек

Общество
18 апреля, 16:28 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, апреля. /ТАСС
В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1,2 тыс. российских и зарубежных конкурсантов
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек посетят финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре. Об этом сообщила сегодня вице-губернатор Анна Минькова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

"За три дня чемпионат посетят не менее 150 тыс. школьников края и около 3 тыс. конкурсантов и экспертов из всех регионов России и зарубежных стран", - цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1,2 тыс. российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которой впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в метро Петербурга
3
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама