Финал чемпионата Worldskills Russia на Кубани посетят более 150 тыс. человек

КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек посетят финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре. Об этом сообщила сегодня вице-губернатор Анна Минькова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

"За три дня чемпионат посетят не менее 150 тыс. школьников края и около 3 тыс. конкурсантов и экспертов из всех регионов России и зарубежных стран", - цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1,2 тыс. российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которой впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.