Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор считает, что дела о защите прав потребителей должны вести мировые судьи

Общество
18 апреля, 17:31 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Сейчас мировые суды в недостаточной степени вовлечены в процесс рассмотрения дел о защите прав потребителей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что дела о защите прав потребителей должны вести мировые судьи. Об этом она заявила в ходе заседания президиума Госсовета "О национальной системе защиты прав потребителей" с участием президента РФ Владимира Путина.

Смотрите также

Кокорин: запреты в онлайн-торговле не решат проблемы в сфере защиты прав потребителей
Госсовет: России нужна стратегия по защите прав потребителей
Путин: пришло время выработать стратегию госполитики в сфере защиты прав потребителей

По словам Поповой, сейчас мировые суды в недостаточной степени вовлечены в процесс рассмотрения дел о защите прав потребителей. "Причина следующая: средняя сумма иска на сегодня составляет 90 тыс. руб., а максимально определенный размер исковых требований для рассмотрений в мировом суде - 50 тыс.", - пояснила она.

"Мировые суды ближе всего к потребителям, и было бы логично, чтобы дела по защите их прав рассматривались мировыми судьями", - считает Попова.

Она отметила, что для этого, очевидно, необходимы изменения в законодательстве. "Задача не в том, чтобы завалить суды делами по защите прав потребителей, необходимо развивать институт досудебного урегулирования споров, а также регулярно обобщать судебную практику в этой сфере", - добавила глава Роспотребнадзора.

В то же время, по словам Поповой, необходимо развивать и механизмы досудебного урегулирования споров. "Если мы сможем использовать преимущества интернета и создадим онлайн-платформу досудебного урегулирования споров, это пойдет только на благо потребителям, и позволит существенно разгрузить судебную систему", - пояснила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
2
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама