Роспотребнадзор считает, что дела о защите прав потребителей должны вести мировые судьи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что дела о защите прав потребителей должны вести мировые судьи. Об этом она заявила в ходе заседания президиума Госсовета "О национальной системе защиты прав потребителей" с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Поповой, сейчас мировые суды в недостаточной степени вовлечены в процесс рассмотрения дел о защите прав потребителей. "Причина следующая: средняя сумма иска на сегодня составляет 90 тыс. руб., а максимально определенный размер исковых требований для рассмотрений в мировом суде - 50 тыс.", - пояснила она.

"Мировые суды ближе всего к потребителям, и было бы логично, чтобы дела по защите их прав рассматривались мировыми судьями", - считает Попова.

Она отметила, что для этого, очевидно, необходимы изменения в законодательстве. "Задача не в том, чтобы завалить суды делами по защите прав потребителей, необходимо развивать институт досудебного урегулирования споров, а также регулярно обобщать судебную практику в этой сфере", - добавила глава Роспотребнадзора.

В то же время, по словам Поповой, необходимо развивать и механизмы досудебного урегулирования споров. "Если мы сможем использовать преимущества интернета и создадим онлайн-платформу досудебного урегулирования споров, это пойдет только на благо потребителям, и позволит существенно разгрузить судебную систему", - пояснила она.