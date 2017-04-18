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Секретарь СЖР приветствует создание мусульманского общественного телевидения

Общество
18 апреля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Тимур Шафир также видит необходимость в создании телеканалов для иудеев и буддистов
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Особое религиозное телевидение должно быть создано не только для мусульман России, но и для иудеев и буддистов. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

17 апреля муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время съезда мусульман региона сообщил, что в республике появится первое в России мусульманское общественное телевидение.

"Мы многоконфессиональная, многофункциональная держава, в этом наш плюс. Поэтому у нас создается мусульманское телевидение. Еще более замечательно, когда у нас будет иудейское телевидение и у нас создастся буддийское телевидение", - подчеркнул Шафир.

"С учетом того, что Россия является многоконфессиональной страной, я не могу не приветствовать это, потому что какие-то определенные запросы из Северного Кавказа, из Поволжья, они должны найти свое отражение", - сказал Шафир, отвечая на вопрос о том, как он оценивает идею создания общественного мусульманского телевидения в России.

По его мнению, в России должно появиться новое поколение журналистов, которые "будут высказываться в этой отрасли, которые будут представлять определенные интересы религиозной направленности".

В настоящее время в России существует телеканал "Спас", который является первым общественным православным телеканалом. Он начал свое вещание 28 июля 2005 года.

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