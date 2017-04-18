Москалькова считает важным возможность россиян обращаться в ЕСПЧ

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в защиту права россиян обращаться в ЕСПЧ.
"Я сторонник того, чтобы наднациональные институты сохранились", - так омбудсмен в ходе встречи с депутатами Госдумы от "Единой России" отреагировала на замечание одного из парламентариев, сказавшего, что ЕСПЧ не нужен России.
Москалькова напомнила, что в прошлом году Россия отметила 20-летие вступления в Совет Европы, а признание ЕСПЧ было одним из обязательств РФ.
"И это очень важно, что есть еще наднациональный институт, который может защитить, рассмотреть вне системы отношений. И действительно, большинство решений (ЕСПЧ), на мой взгляд, они правильные. Я думаю, что не надо отказываться от такого инструмента, как ЕСПЧ", - убеждена Москалькова.
Она полагает, что взгляд международного сообщества позволяет России стремиться к новым стандартам.